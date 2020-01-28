شكرا لقرائتكم تركيا: سنرد على أي هجوم للنظام السوري على مواقعنا بإدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إنها سترد "بأقوى وسيلة وبلا تردد" على أي هجوم‭‭ ‬‬تشنه قوات النظام السوري على مواقع المراقبة التابعة

لها في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

يأتي ذلك فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن قوات النظام السوري دخلت مدينة معرة النعمان، وتتقدم في جنوب إدلب. ومعرة النعمان هي ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

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وفي وقت سابق، وثّق المرصد السوري مقتل طفلة وإصابة آخرين بجراح جراء قصف جوي من قبل طائرات النظام الحربية على بلدة عينجارة بريف حلب الغربي، في حين أعلن المرصد تقدماً استراتيجياً حققته قوات النظام تمثل بالسيطرة على بلدة كفروما الواقعة بالقرب من مدينة معرة النعمان التي تعد بوابة جبل الزاوية من الجهة الشرقية.

وجاءت عملية السيطرة بعد هجمات عدة ترافقت مع مئات الضربات الجوية والبرية، وبذلك تكون قوات النظام قد أطبقت طوقاً نارياً على مدينة معرة النعمان، فيما تستمر الاشتباكات مع فصائل مسلحة على التخوم الشرقية والجنوبية للبلدة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة.

السيطرة على 23 منطقة

وبذلك يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 23، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما).