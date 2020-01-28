فريد الديب يتحدث عن وفاة الرئيس الأسبق مبارك

تحدث فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن الأنباء المتداولة حول وفاة مبارك.

وقال الديب، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء، إن مبارك بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من الوعكة الصحية الأخيرة.

وأضاف محامي الرئيس الأسبق أنه كان في زيارة منذ قليل لمبارك، مشيراً إلى أن وضعه الصحي جيد جداً وسيظل تحت الرعاية الطبية بعض الوقت.

من جانبها، ردت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، في تصريحات للصحيفة، على الأنباء التي تم تداولها مؤخرأً بشأن وفاة مبارك.

وقالت "السعيد" إن "هذه الأنباء شائعة".

وكتبت "السعيد" تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها: "لا صحة لما يشاع عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بطلوا هري ونشر إشاعات".

وأضافت: "له محبين في الوطن العربي كله تؤذيهم إشاعاتكم، اتقوا الله".

وخضع مبارك لعملية جراحية الأسبوع السابق، وفق ما غرد به نجله علاء على موقع "تويتر".

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والسبت الماضي، تحدثت وسائل إعلامية عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق مبارك، وذلك أيام من إجراؤه عملية جراحية لاستئصال ورم في المعدة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر له قوله إن الحالة الصحية للرئيس الأسبق مبارك قد تدهورت بعد إجراؤه عملية جراحية قبل يومين.

وأضاف المصدر أن الأطباء منعوا الزيارة تماماً عن مبارك بعدما أصبحت حالته في وضع "حرج"، مشيراً إلى أن الأطباء وصفوها بـ "المتأخرة".

وأشار إلى أن منع الزيارة طال أفراد أسرته ايضاً، حيث لم يعد بإمكان أبناءه زيارته، مضيفاً أن إدارة المستشفى خصصت لهم غرفة للجلوس فيها ومتابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج فقط.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الشخصيات توافدت على المستشفى لزيارته أمس، لكن كان من الصعب دخولهم.

وتابع: "علاء مبارك شوهد لأكثر من مرة يتحدث في هاتفه مع بعض المطمئنين عليه، وطالبهم بعدم المجيء بسبب منع الزيارة عن والده".

ولفت المصدر إلى أن الأطباء ألمحوا إلى أنهم غير متفائلين إزاء حالته الصحية، خاصة أنه كان مقرراً خروجه من العناية المركزة اليوم، إلا أن حالته الصحية غير مستقرة.

والأسبوع الماضي، أعلن نجل الرئيس الأسبق، علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، عن إجراء والده لعملية جراحية.، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.