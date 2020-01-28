تركيا تهدد الجيش السوري!

هددت أنقرة، اليوم الثلاثاء، دمشق بالرد على أي هجوم للجيش السوري على نقاط مراقبتها في محافظة إدلب، وذلك بعدما نجحت القوات الحكومية في السيطرة على أكبر معاقل المسلحين في المنطقة.

وزعمت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أصدرته ونقلته قناة "روسيا اليوم"، أن "قوات النظام السوري تواصل قتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم بالعنف من بيوتهم في ظروف الشتاء، مما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة في إدلب".

وأضاف البيان أن "أي محاولة لتهديد أمن نقاط مراقبتنا العاملة بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي، سيتم التعامل معها بلا تردد، انطلاقا من حقوقنا الشرعية في الدفاع عن النفس"، على حسب وصف الوزارة.

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وفي وقت سابق اليوم، نجح الجيش السوري في إحكام سيطرته الكاملة على مدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

وكانت مدينة معرة النعمان تعد المعقل الأكبر لمسلحي "هيئة تحرير الشام" وحلفائها جنوب المحافظة، فيما حاصر نقطة مراقبة جديدة للقوات التركية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلامية أن معظم أراضي محافظة إدلب السورية، بالإضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، تدخل ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران، حيث تحتضن 12 نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن هذه المنطقة تشهد تصعيداً ميدانياً جديداً بعدما شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، في ديسمبر الماضي، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير مئات الكيلومترات المربعة.