وزير المال التقى حاكم مصرف لبنان وبحث معه المواضيع المالية والنقدية

التقى وزير المال ​غازي وزني​ حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في مكتبه في ​وزارة المالية​ وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع ​الساعة​ المالية والنقدية والمصرفية. إضغط للمزيد

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