النشرة: 4 جرحى بينهم 3 اطفال في حادث سير مروع على طريق الكفور

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن 4 جرحى بينهم 3 اطفال سقطوا في ​حادث سير​ مروع على طريق الكفور- النبطية، وتم نقلهم من قبل ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى ​مستشفى راغب حرب​. إضغط للمزيد

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