الأمن الداخلي: إلقاء القبض على سارق في حي السلم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تمكنت من إلقاء القبض على سارق وقرطين من الذهب تقدر قيمتهما بحوالي خمسة آلاف دولار أميركي.
وفي بيان لها، أعلنت المديرية أنه "بتاريخ 24/1/2020 ادعى لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي المواطن اللبناني ح. ف. مواليد 1986، ضد مجهول بجرم دخول منزله الكائن في محلة حي السلم بواسطة التسلق، وسرقة ساعات وقرطين من الذهب، تقدر قيمتها حوالي /5000/ د. أ.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الفصيلة المذكورة، من كشف هوية الفاعل وتوقيفه في حي السلم، ويدعى م. ش. اللبناني مواليد عام 1990، وخلال تفتيشه عثر معه على مسدس من نوع بارون دون طلقات.
وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، تم استعادة المسروقات وتسليمها إلى الجهة المدعي، وقد أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على اشارته.
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