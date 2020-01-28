رئيس بلدية زحلة: العمل جار لإيجاد المخارج التي ستساعد بإكمال المشاريع التي وعدنا بها

كشف رئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​ عن نقاشات تجري مع ​القوى الأمنية​ والاجهزة المعنية لتسيير عدة دوريات تحد من ظاهرة السرقة المستفحلة في المدينة.

وتطرق في لقاء اعلامي جامع، الى دور ​البلدية​ في تشجيع طباعة ونشر ​الكتب​ التي تهم المدينة. وتحدث عن مداخيل البلدية، وكيفية إنفاق مواردها في المشاريع الاساسية.

كما تطرق الى ​الأزمة​ التي تسبب بها عدم الإستقرار في سعر صرف ​الدولار​، والعراقيل ​الجديدة​ التي فرضتها ​المصارف​ في مسألة تأمين الضمانات المالية بالنسبة للمودعين، مؤكدا أن العمل جار في البلدية لإيجاد المخارج التي ستساعد بإكمال المشاريع التي وعد بها المجلس في ولايته الحالية.

ولفت زغيب أيضا الى التأخير الذي تسببت به اللامركزية في تأخير إنجاز الكثير من المعاملات العالقة في ​التنظيم المدني​، والتي تمت إستعادة 16 ملفا منها مؤخرا بعضها حول الى التنظيم المدني منذ سنة 2016، آملا أن يسهم تعديل المادة 138 من ​قانون البلديات​، والذي حرر زحلة كما مراكز المحافظات من رقابة التنظيم المدني، في تسريع العمل بملفات المشاريع مستقبلا.

ورفض زغيب في المقابل الإنجرار الى نقاشات حول أي مواضيع لا تهدف سوى لخلق تجاذبات لا تخدم المدينة، مشددا على أهمية الحفاظ على كرامات الناس وعدم التأثر ب​أخبار​ و​شائعات​، تفتعل في معظم الأحيان لأهداف خاصة.