الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على مشتبه به في اجتياز الحدود من لبنان

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع ​لبنان​، وان ​القوات الاسرائيلية​ القت القبض عليه"، مشيراً الى انه "جرى استدعاء وحدات من الجيش و​الشرطة​ و​قوات الأمن​ إلى الموقع، وهي تقوم حالياً بالتحقيق مع المشتبه به في المكان". إضغط للمزيد

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