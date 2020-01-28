معلومات LBCI: جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري اليوم لن تكون الاخيرة

أكدت معلومات للـ"LBCI"، أن "جلسة التي تعقدها اللجنة الوزارية المكلفة صياغة ​البيان الوزاري​ اليوم لن تكون الاخيرة"، لافتة الى أن الجلسات "ستُكثف من اليوم وصولا الى السبت الذي قد يشهد جلسة مطولة، وفي حال تعذر انجاز البيان ستعقد اللجنة برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اجتماعا يوم الاحد وسيكون الأخير".

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