مكتب فهمي نفى ما يثار عن قرار امني صادر عنه لفض اعتصام وسط بيروت الليلة

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار امني صادر عن وزير الداخلية لفض ​اعتصام​ ​وسط بيروت​ الليلة، مشيرا الى ان ازالة الحواجز الحديدية عند مداخل ​ساحة الشهداء​ اتت بهدف تسهيل ​حركة المرور​ امام المواطنين في العاصمة.

وأكد وزير الداخلية حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، الذي هو حق كفله ​الدستور​ والقوانين المرعية الاجراء.