مكتب فهمي نفى ما يثار عن قرار امني صادر عنه لفض اعتصام وسط بيروت الليلة

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار امني صادر عن وزير الداخلية لفض اعتصام وسط بيروت الليلة، مشيرا الى ان ازالة الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة الشهداء اتت بهدف تسهيل حركة المرور امام المواطنين في العاصمة.
وأكد وزير الداخلية حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، الذي هو حق كفله الدستور والقوانين المرعية الاجراء.
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