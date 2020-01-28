عماد واكيم: لمنع الثورة طريق واحد هو تلبية مطالب الناس بأسرع وقت

إنتقد عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ ​عماد واكيم​ ​السلطة​ معتبراً أنه "لمنع ​الثورة​ طريق واحد هو تلبية مطالب الناس بأسرع وقت". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار واكيم إلى أن إنجازات السلطة هي "تشكيل حكومة غير مستقلة، واقرار ​موازنة​ ورقية، وعدم انجاز ​البيان الوزاري​ والخطة الانقاذية، ومحاولة منع التظاهر ​وسط بيروت​". وتوجه للسلطة بالقول "أيتها السلطة الحكيمة هل هذا غباء او جشع سلطوي".

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