طرابلسي: لم أصوت للموازنة لأنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق

أعلن عضو كتلة ​اللقاء التشاوري​ النائب ​عدنان طرابلسي​، أنه لم يوافق على ​الموازنة​ لأنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق. وفي بيان له، أكد طرابلسي أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أنه من جملة النواب الذين وافقوا على موازنة عام 2020 في الجلسة العامة التي انعقدت أمس في ​المجلس النيابي​، هو عار من ​الصحة​، واوضح أنه امتنع عن الموافقة عليها انسجاما مع ما قاله في كلمته "إنها موازنة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق وأنا لا أستطيع تحمل مسؤولية الموافقة عليها".

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