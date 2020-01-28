لبنان القوي: كان من المهم ضبط الانفاق واقرار الموازنة وعدم الذهاب للقاعدة الاثني عشرية

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح بعد انتهاء اجتماع التكتل الاسبوعي إلى انه " التزمنا بالكفاءة والاختصاص في ​الحكومة​ ونحن مستعدون للتعاون والدعم والمحاسبة واولويتنا هي الانقاذ والانجاز".

وعن اقرار ​الموازنة​، رأى انه "لأول مرة يتم اقرار موازنة بالموعد الدستوري، كان مهما للبنان أن يبدئ مع حكومة جديدة بموازنة وأن يطلب من هذه الحكومة ان ترسم الخطة الانقاذية اللازمة"، لافتا إلى انه "كان من المهم ضبط الانفاق واقرار الموازنة وعدم الذهاب للقاعدة الاثني عشرية خاصة بعدما رأينا ماذا فعلت ​القاعدة الاثني عشرية​".

وأشار كنعان إلى انه "تكلمنا بالقوانين التي تقدمنا بها والتي تتعلق بالفساد و​مكافحة الفساد​ ورفع ​السرية المصرفية​، كل هذه قوانين يطالب بها ​الشعب اللبناني​ وستكون بلجنة فرعية قريبا جدا وبالتالي أعطينا نفسنا مهلة بأن ننهي هذه القوانين قبل نهاية الشهر المقبل".

ودعا إلى "الخروج من الشعبوية ورفض كل شي لمجرد الرفض". وقال: "علينا ان نتعاون مع بعض".