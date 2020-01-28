اللقاء الروحي العكاري: لمعالجة الأوضاع الإقتصادية وإطلاق يد القضاء

طالب ​اللقاء الروحي​ العكاري السلطات المختصة "ان تضع في اولى اهتماماتها معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية المتفاقمة، ووضع خطة انقاذية سريعة لإراحة الناس والحفاظ على السلم الأهلي".

وخلال الإجتماع الدوري، دعا اللقاء الروحي العكاري الى "اطلاق يد ​القضاء​، من اجل محاسبة الفاسدين، واسترجاع الاموال المنهوبة"، مستنكرين "عدم ادراج محافظة عكار ضمن ​الموازنة​ الجديدة"، مؤكدين على "مطلب الحراك بالدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، ووضع قانون انتخابي يؤمن افضل تمثيل للشعب اللبناني"، داعين السلطات الى الاستماع لمطالب الحراك والناس.

واعرب المجتمعون عن "ارتياحهم لعودة النشاط الى المؤسسات الرسمية والخاصة في عكار"، ونوهوا بدور ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ في حفظ الأمن والإستقرار، رافضين "ما يسمى ب​صفقة القرن​ التي تؤدي الى تهويد ​القدس​ وطمس الهوية العربية والروحية ل​فلسطين​".

وبارك المجتمعون لعضو اللقاء الأب ميشال عبود "ترؤسه ل​كاريتاس لبنان​ والتمني له بالتوفيق والنجاح".

