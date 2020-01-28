جنبلاط: صفقة القرن نهاية حل الدولتين وبداية لمشروع التهجير

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​صفقة القرن​ هي العودة بعد مئة عام ونيف إلى كلام Herzl مؤسس الفكر الصهيوني بان ​فلسطين​ ارض بلا شعب وبان ​اليهود​ شعب بلا ارض وفق مؤسس دولة ​اسرائيل​ بن غوريون". كما اعتبر ان "صفقة القرن نهاية حل الدولتين وبداية لمشروع التهجير Transfer وصولا إلى الوطن البديل الذي يستوجب تحقيقه فوضى كبيرة".

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