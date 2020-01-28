أبو الغيط عن خطة ترامب: الإعلان عن صفقة حقيقية لا يمكن سوى بوساطة نزيهة

أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة ل​جامعة الدول العربية​ عن استقبال الأمين العام ​أحمد أبو الغيط​، لأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ​جبريل الرجوب​، حيث أطلع الاخير ابو الغيط على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة "​ترامب​"، مشيراً الى ان أبو الغيط "حرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخلياً وعربياً، وذلك في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد أيام للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأميركي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية"، لافتاً الى أن "الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين أي الإسرائيليين والفلسطينيين وبوساطة نزيهة، وبالتالي فإن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح"، مُشدداً على أن "الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي".

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