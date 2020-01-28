السلطات التركية تقبض على المغني الإيراني أمير تتلو المطلوب للإنتربول

ألقت السلطات التركية القبض على المغن إيراني الشهير أمير حسين مقصود لو، الملقب بـ "أمير تتلو"، إثر مذكرة للإنتربول صادرة بطلب من الجانب الإيراني، بتهمة نشر الفساد والترويج لتعاطي المخدرات، على أن تسلمه لاحقا إلى طهران.
وأكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية اللواء أحمد نوريان أن "السلطات الأمنية اعتقلت مغني الراب الشهير أمير تتلو في تركيا بعد وضعه على قوائم الشرطة الدولية الإنتربول"، مضيفا أن "أمير تتلو محتجز حاليا في تركيا وسيتم تسليمه إلى شرطة الإنتربول لنقله إلى إيران".
و"أمير تتلو" (36 عاما) هو مغني راب إيراني، أثار جدلا بعدما دعا خلال حفل له العام الماضي في تبليسي عاصمة جورجيا، إلى تعاطي المخدرات، وفق ما أفاد موقع "إيران إنتل".
وقد أصدرت المحكمة المختصة في إيران حكما على أمير تتلو بالسجن والجلد بالتهم المنسوبة إليه.
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