أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حديث صحفي، ان "قائد الجش الليبي المشير خليفة حفتر، لا صفة رسمية له حاليا لا في ليبيا ولا المجتمع الدولي، وان الاخير غير مهتم بالحل في ليبيا، بل على العكس يستعين بمرتزقة فاغنر"، لافتاً الى "ضرورة ان يتوقف حفتر عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا".
هذا وكان قد اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن "نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات التي ترتكب على الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان:لا يوجد أي صفة رسمية لحفتر حاليا لا في ليبيا ولا المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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