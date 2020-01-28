أردوغان:لا يوجد أي صفة رسمية لحفتر حاليا لا في ليبيا ولا المجتمع الدولي

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في حديث صحفي، ان "قائد الجش الليبي المشير ​خليفة حفتر​، لا صفة رسمية له حاليا لا في ​ليبيا​ ولا ​المجتمع الدولي​، وان الاخير غير مهتم بالحل في ليبيا، بل على العكس يستعين بمرتزقة فاغنر"، لافتاً الى "ضرورة ان يتوقف حفتر عن انتهاك وقف ​إطلاق النار​ لتحقيق ​السلام​ في ليبيا".

هذا وكان قد اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، أن "نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات التي ترتكب على الأرض".