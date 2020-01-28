وزير الخارجية الأميركي: على الحوثيين وقف هجماتهم على السعودية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حديث تلفزيوني، انه يجب "على الحوثيين وقف هجماتهم على المناطق السعودية، وان الولايات المتحدة قلقة بشأن تجدد العنف في اليمن".
هذا وحذرت "حركة أنصار الله"، التحالف العربي من "استمرار التصعيد العسكري شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن"، مشيرةً إلى أنها "ستسحب مبادرة إيقاف استهداف السعودية، التي أعلنتها في 20 أيلول الماضي".
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