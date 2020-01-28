وزير الخارجية الأميركي: على الحوثيين وقف هجماتهم على السعودية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في حديث تلفزيوني، انه يجب "على ​الحوثيين​ وقف هجماتهم على المناطق ​السعودية​، وان ​الولايات المتحدة​ قلقة بشأن تجدد ​العنف​ في ​اليمن​".

هذا وحذرت "​حركة أنصار الله​"، ​التحالف العربي​ من "استمرار التصعيد العسكري شرق العاصمة ​صنعاء​ وسط اليمن"، مشيرةً إلى أنها "ستسحب مبادرة إيقاف استهداف السعودية، التي أعلنتها في 20 أيلول الماضي".

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