أعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي"النائب ​سيمون ابي رميا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "القرن في الزمان هو 100 سنة، والقرن في ​اللغة​ هو عظم نابت في رؤوس بعض الحيوان وهو مصطلح معتمد للدلالة على الخداع الزوجي، وصفقة اليوم هي نتيجة ​سياسة​ الخداع، اي "القرن" بمعناها الثاني التي اعتمدتها بعض الدول الشقيقة بحق ​القضية الفلسطينية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: صفقة القرن هي نتيجة سياسة الخداع المعتمدة من بعض الدول بحق فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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