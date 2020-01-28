أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أن "واشنطن انتشلت بقايا جثث أفراد الطائرة العسكرية الأميركية التي تحطمت في أفغانستان"، مؤكدا "إجراء عملية التدقيق في الجثث وهو بصدد تحديد هويات القتلى".
هذا وكان البنتاغون قد أكد في وقت سابق أن الطائرة العسكرية الأميركية التي "تحطمت" وسط أفغانستان هي قاذفة من طراز "E-11A".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: انتشال بقايا جثث قتلى حادثة تحطم الطائرة الأميركية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.