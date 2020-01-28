البنتاغون: انتشال بقايا جثث قتلى حادثة تحطم الطائرة الأميركية بأفغانستان

أعلن مسؤول في ​وزارة الدفاع الأميركية​، أن "​واشنطن​ انتشلت بقايا جثث أفراد الطائرة العسكرية الأميركية التي تحطمت في ​أفغانستان​"، مؤكدا "إجراء عملية التدقيق في الجثث وهو بصدد تحديد هويات القتلى".

هذا وكان ​البنتاغون​ قد أكد في وقت سابق أن الطائرة العسكرية الأميركية التي "تحطمت" وسط أفغانستان هي قاذفة من طراز "E-11A".