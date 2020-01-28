الجيش الإسرائيلي يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها

أغلق ​الجيش الإسرائيلي​، حاجز "جيت"، العسكري الذي يصل محافظات شمال الضفة بجنوبها، ومنعت السيارات من العبور من وإلى مدينة ​نابلس​، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. هذا وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الإسرائيلي استقدم تعزيزات عسكرية إلى غور ​الأردن​، وأغلق مداخل بلدات نابلس بالحواجز الإسمنتية والبشرية، تحسبا لاندلاع أعمال عنف، عقب إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن خطته للسلام في ​الشرق الأوسط​..

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