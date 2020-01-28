عمدة موسكو: رقابة مشددة على الفنادق والأماكن السياحية في موسكو

أعلن عمدة مدينة ​موسكو​، ​سيرغي سوبيانين​، أن ​الفنادق​ والأماكن السياحية في العاصمة الروسية وضعت تحت مراقبة مشددة بسبب خطر انتشار ​فيروس كورونا​ ​الصين​ي.

وفي بيان له، أشار سوبيانين إلى أنه "وضعنا الفنادق وأماكن التواجد الواسع للسياح تحت مراقبة خاصة. في حال ظهور مظاهر الخطر سيتم إرسال فرق الأطباء العملياتية لإجراء فحص شامل".

ولفت إلى أن "لتنسيق عمل هيئات المدينة والهيئات الفدرالية في موسكو، تم إحداث مقر عملياتي، إحدى مهامه المتابعة الدائمة للوضع واتخاذ القرارات اللازمة بسرعة"، معلناً أنه "لحسن الحظ، لم يتم تأكيد أي حالة ولو واحدة للمرض في بلدنا".

هذا وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الإثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل هناك.

