بطولة دبي لكرة السلة.. جمعية سلا يبلغ ربع النهائي

حجز فريق جمعية سلا لكرة السلة، بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية، بعد تغلبه اليوم الثلاثاء، على هوبس اللبناني، في رابع جولات المجموعة الأولى.
وحسم ممثل كرة السلة الوطنية في الدورة الـ31 للبطولة الدولية، المباراة بنتيجة 88_84، حيث تفوق في الربع الأول بحصة 26_24، والثاني 22_14، ثم الثالث 28_16، والرابع 23_18.
ومنح فوز جمعية سلا بمباراة اليوم، التي احتضنها قاعة النادي الأهلي، بدبي، منحه وصافة ترتيب المجموعة، خلف الرياضي بيروت اللبناني.
ويختتم الفريق السلاوي مباريات دور المجموعتين غدا الأربعاء، بمواجهة الوثبة السوري، علما أن الجمعية من المنتظر أن يصطدم في دور الربع مع منتخب الإمارات.
وافتتح جمعية سلا مشواره في البطولة بالفوز على الاتحاد السكندري المصري بحصة 88_87، ثم انتصر في ظهوره الثاني على الجامعة الأمريكية بنتيجة 91_84، قبل أن يخسر مباراته الثالثة ضد الرياضي بيروت بحصة 82_77، ليعود لسكة الانتصارات بفوزه اليوم على هوبس بنتيجة 88_84.
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