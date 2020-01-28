رسميا.. أنتر ميلان يعلن تعاقده مع نجم توتنهام

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع الدنماركي كريستيان إريكسن، قادما من توتنهام الإنجليزي، لينضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب الموقع الرسمي لإنتر ميلان، فإن إريكسن وقع عقدا مع النادي الأزرق والأسود لمدة 4 مواسم ونصف، ليعزز بذلك خط وسط الفريق، الذي ينافس على لقب الدوري وفي منافسات الدوري الأوروبي.

وأكد النادي إلى أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو، حصل عليها توتنهام، نظير بيع اللاعب قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

كما أن ناديه السابق، أجاكس أمستردام الهولندي سيستفيد من مليون يورو، بالإضافة إلى عائدات مباراة ودية ستجمع بين الفريقين.