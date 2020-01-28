أبو الغيط عن صفقة القرن: الإعلان عن صفقة حقيقية لا يمكن سوى بوساطة نزيهة

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الثلاثاء 28 يناير 2020
أحمد أبو الغيط
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوب الأمين العام على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة "ترامب".
وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ببيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أن أبو الغيط "حرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخلياً وعربياً، وذلك في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد أيام للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأمريكي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية".
وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن "الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين -أي الإسرائيليين والفلسطينيين- وبوساطة نزيهة، وبالتالي فإن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح، مُشدداً على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي".
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