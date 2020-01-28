ياسين سعيد نعمان : الميليشيات تتخبط بحثاً عن مصوغ للمأساة التي أغرقت فيها البلاد

الثلاثاء 28 يناير 2020

أكد سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، الدكتور، ياسين سعيد نعمان، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتخبط بحثاً عن مسوغ سياسي أو قانوني أو أخلاقي أو اجتماعي للمأساة التي أغرق فيها اليمن .. لافتاً إلى أنه ستنكشف حقيقتها كمخلب لمشروع إقليمي خطير.



وقال ياسين في منشور له بالفيسبوك، "لن يستطيع الحوثي بما أقدم عليه أن يبرر حجم الخيانة التي ارتكبها بحق اليمن ، ولذلك فإنه لن يجد غير طريق الحرب سبيلاً لتكوين معادلات تفوت فرصة محاسبته على ما ارتكبه من خيانة . وهو في هذا لا يتورع عن مواصلة الزج بالالاف من الأطفال والشباب إلى محارق الحرب بطيش يتجاوز الوصف مثلما حدث خلال الايام الماضية" .

وأضاف "وكم كان الحال مروعاً ومؤلماً وبعض المقاتلين في جيش الدولة يصف المشهد في مفرق مارب الجوف بكلمات عبرت عن أخلاق لم ولن يستوعب الحوثي مضمون ما حملته من رسالة" .

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كما أكد أن الاصرار على مواصلة الحرب ورفض فرص السلام هو تأكيد على السير وفقاً لمنهج غرائبي يتشكل خارج القوانين الموضوعية التي تتكون بموجبها قواعد الحياة السياسية التي من شأنها وحدها ان تحقق الاستقرار في اليمن ، وأهم هذه القواعد هي أن اليمن لن يستقر إلا بقيام دولة المواطنة .

وأستدرك "لذلك فإن الحوثيين يعملون بكل قوة على تخريب القواعد المنشئة لهذه الدولة ويرون في منهج الحرب وسيلة لتحقيق ذلك غير مدركين أن هذه القوانين تعمل في الاتجاه المعاكس لمسارات منهجهم الغرائبي ،وأن كل ما يساعدهم على تمييع التفعيل الإيجابي لديناميات هذه القوانين هو أن مقاومة المشروع الحوثي يجب أن تتأسس على قواعد بناء دولة المواطنة ، وأن على قوى هذه المقاومة كافة مغادرة الالتباس الذي يترك مفهوم الدولة مكشوفاً على كثير من الاحتمالات التي لم تستقر بعد عند " المواطنة".

وأختتم ياسين وهو من كبار السياسيين في اليمن، منشوره بالقول "سيهزم مشروع الحوثي بكل تأكيد لأنه مشروع حرب لا مشروع بناء ، فمهما بدا انه ينتصر هنا ويخترق هناك فهو ليس أكثر من محرك غارات لا هدف لها سوى تمزيق فرص السلام وإبقاء اليمن رهينة الوضع المضطرب في المنطقة لاستخدامه وقت اللزوم في التسوية التي ينشدها نظام إيران"