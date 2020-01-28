متورط بقضايا فساد رياضية .. تعرف على رئيس وزراء قطر الجديد خالد بن خليفة آل ثاني

الثلاثاء 28 يناير 2020

قال الديوان الأميري القطري، إن تميم بن حمد آل ثاني، عين اليوم الثلاثاء، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيسا للوزراء، وزيرا للداخلية، خلفًا لعبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.



وكشف تحقيق لموقع ”ميديا بارت“ الفرنسي وصحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن الشيخ خالد بن خليفة متورط في قضايا فساد رياضية، منها تقديم رشاوى لتضمن الدوحة الحصول على تنظيم بطولة العالم لألعاب للقوى، التي استضافتها الدوحة العام الماضي.

ويشير المراقبون إلى أن رئيس وزراء قطر الجديد شديد الإرتباط بأمير البلاد، حيث عمل لسنوات طويلة مديرا لمكتبه الخاص من أيام توليه ولاية العهد، وبمجرد تولي الشيخ تميم الحكم تمت ترقية الشيخ خالد بن خليفة وتعيينه رئيسا للديوان الأميري.

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والشيخ خالد بن خليفة من مواليد عام 1968 في الدوحة، التي تلقى فيها تعليمه قبل أن ينتقل الى الولايات المتحدة الأمريكية التي نال من احد جامعاتها درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1993 .

وبحسب موقع الديوان الأميري القطري على الإنترنت، فقد التحق خالد بن خليفة في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة، وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقطر، وزير الخارجية في الفترة بين 2002 و 2006.

وفي مارس 2006، التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد، وعين مديرا لمكتب سكرتيره الخاص في الـ11 من يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في الـ 9 من يناير 2007، قبل أن يتولى منصب رئيس الديوان الأميري في الـ 11 من نوفمبر 2014.

كما أنه عضو في مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية (دعم)