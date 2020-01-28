مغردون قطريون يكشفون #فساد_حكم_تميم

الثلاثاء 28 يناير 2020

كشف مغردون قطريون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، مظاهر وأشكال فساد حكم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بإطلاق وسم "فساد حكم قطر" الذي تفاعل معه عشرات المغردون والنشطاء القطريون .



وأجمع المغردون على أن الفساد اصبح منتشر في مختلف المؤسسات القطرية .. لافتين إلى حجم الفساد في المؤسسات الطبية في ظل تنامي الاهمال الطبي الذي بات يشكل خطر كبير علي ارواحنا .

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فيما أشارت المغردة سدرا جاسم، إلى رفض القطريين قانون العقوبات رفضاً قطعياً .. مؤكدة ان القطريين لن يسمحو لأي أحد حتى لو كان تميم نفسه أن يقيد حريتهم أو يرجع بهم إلى زمن العبودية الجاهلية .

وتوافقها الرأي المغردة وسن الفاضل، التي قالت أن قوانين المعاشات بـقطر اصبحت ظالمة لكل مواطن قطري وتجرده الكثير من الامتيازات ويرى المعترضون على القانون أنه سيؤدي إلى ضياع الكفاءات.

فيما أكد المغرد القطري، خليفة بن حمد على ضرورة ان يبذل جميع القطريين قصارى جهدهم تجاه القوانين القمعية الجديدة التي أبرزها نظام تميم الذي لن يقبله أحد .