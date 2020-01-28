شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تضيف 7 أشخاص في قائمة العقوبات الخاصة بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل إضافة سبعة أشخاص إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لتدابير تقييدية بسب وقوفهم وراء الإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وجاءت هذه الإضافة الجديدة كنتيجة لتنظيم الانتخابات المحلية الروسية في 8 سبتمبر 2019 في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تم ضمها بشكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول في أوكرانيا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه ومن خلال مشاركتهم في تنظيم الانتخابات ، دعم هؤلاء الأشخاص بنشاط الإجراءات ونفذوا سياسات تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

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وبهذا القرار يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المدرجة أسماؤهم من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 177، كما فرض الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول على 44 كيانا بموجب نفس نظام العقوبات .

وتتكون التدابير من تجميد الأصول، وهذا يعني أن جميع الأصول في الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إلى هذه الكيانات مجمدة ولا يمكن للأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم.

وتشمل تدابير الاتحاد الأوروبي الأخرى المطبقة استجابة للأزمة الأوكرانية العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، سارية حتى 31 يوليو 2020م والتدابير التقييدية رداً على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ، المحصورة في إقليم القرم وسيفاستوبول ، والمطبقة حاليًا حتى 23 يونيو 2020م.