شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. تغريم «الأب الشجاع» 50 جنيهاً لتعريض حياة ابنته للخطر والان نبدء بالتفاصيل

غرمت هيئة السكة الحديد المصرية، الأب الذي أنقذ ابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار.

وتفقدت لجنة من مهندسى هيئة السكة الحديد، محطة قطار الإسماعيلية، وفحصت أرصفة المحطة، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من ملابساتها.

وقال مصدر بمحطة قطار الإسماعيلية، إن اللجنة قررت تغريم الأب 50 جنيهًا، بعدما ثبت مخالفة اللوائح والقوانين، وقيامة بتعرض حياته وحياه الآخرين للخطر، بعد تجاهل العبور من النفق الموجود للعبور للرصيف الآخر، والنزول من تحت قطار البضائع للوصول لقطار الركاب.