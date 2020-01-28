شكرا لقرائتكم خبر عن "كوبيش" يدعو الحكومة اللبنانية إلى الاستماع لمطالب الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش اليوم الثلاثاء على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على

تجسيد مطالب الشعب.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتى اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية .

وقال كوبيتش ، بعد اللقاء ، " أعدت التأكيد للوزير حتي على الرسالة التي تضمنها تصريح الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش بعد تشكيل الحكومة والذي شدد على أهمية الاستماع الى مطالب الشعب وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب وأن تلتزم بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة النأي بالنفس".

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وتابع "إن المواضيع المتنوعة التي تناولها الاجتماع تم بحثها بشكل مهني جداً، نظراً للخلفية التي يتمتع بها الوزير حتي في العلاقات الدولية، وشملت المحادثات قضايا في مجالات مختلفة لا سيما تلك المرتبطة بعمل الأمم المتحدة في لبنان، وسبل دعم المنظمة الدولية للبنان حكومة وشعباً".

وأضاف أنه تم " بحث تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان ومن أبرزها القرار1701 والذي من المزمع أن يرفعه إلى مجلس الأمن في

مارس المقبل حول مدى تنفيذه".

وجرى الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 21يناير الحالي ، وتألفت من 20 وزيراً بينهم ست نساء برئاسة حسان دياب خلفاً لحكومة سعد الحريري السابقة.