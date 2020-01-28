نجم سلة القيثارة يعلق على تأهل فريقه للمربع الذهبي

وجدد الشرطة فوزه على الكهرباء، بعدما تغلب عليه اليوم بنتيجة 95-75 على قاعة دهوك ضمن اياب دور "بلي اوف".

وقال صلاح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الف الف مبروك لنادينا القيثارة الصعود إلى المربع الذهبي للدوري الممتاز بعد الفوز على الكهرباء بفارق كبير. الف مبروك للهيئة الإدارية الف مبروك لجمهورنا القيثارة العزيز انشاء الله هاي السنة غير قيثارة".



وكان الشرطة قد تغلب ذهاباً بنتيجة 78-71، امس الاول الاحد.