نجم سلة القيثارة يعلق على تأهل فريقه للمربع الذهبي

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2020-01-28 | 16:15
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علق نجم فريق كرة السلة بنادي الشرطة، محمد صلاح، على تأهل فريقه الى المربع الذهبي للدوري السلوي الممتاز.
وقال صلاح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الف الف مبروك لنادينا القيثارة الصعود إلى المربع الذهبي للدوري الممتاز بعد الفوز على الكهرباء بفارق كبير. الف مبروك للهيئة الإدارية الف مبروك لجمهورنا القيثارة العزيز انشاء الله هاي السنة غير قيثارة".
وكان الشرطة قد تغلب ذهاباً بنتيجة 78-71، امس الاول الاحد.
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