تسجيل خمس إصابات بين المتظاهرين بتجدد الاشتباكات في الوثبة

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل خمس إصابات بين المتظاهرين بتجدد الاشتباكات في ساحة الوثبة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، تخللها استخدام القنابل المسيلة للدموع بصورة متقطعة". وأضاف انه "تم تسجيل خمس إصابات بطلق بندقية صيد (صجم)".

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