توقيتات جديدة لمباريات الغد في السلوي الممتاز

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2020-01-28 | 15:53
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اصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة، توقيتات جديدة لمباريات اياب دور "بلي اوف" الممتاز ليوم غدٍ الاربعاء.
وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه "تم تقديم مباريات يوم الغد، الساعة الثانية ظهرا: النفط × زاخو، الساعة الثالثة ظهراً: دهوك × نفط الجنوب".
يذكر أن مباريات الاياب، انطلقت اليوم، حيث اصبح الشرطة اول المتأهلين الى المربع الذهبي بتغلبه على الكهرباء بنتيجة 95-75.
وسيواجه الميناء فريق التضامن بعد قليل.
يذكر أن مباريات الاياب، انطلقت اليوم، حيث اصبح الشرطة اول المتأهلين الى المربع الذهبي بتغلبه على الكهرباء بنتيجة 95-75.
وسيواجه الميناء فريق التضامن بعد قليل.
المحرر: محمد خليل
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