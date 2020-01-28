توقيتات جديدة لمباريات الغد في السلوي الممتاز

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه "تم تقديم مباريات يوم الغد، الساعة الثانية ظهرا: النفط × زاخو، الساعة الثالثة ظهراً: دهوك × نفط الجنوب".

يذكر أن مباريات الاياب، انطلقت اليوم، حيث اصبح الشرطة اول المتأهلين الى المربع الذهبي بتغلبه على الكهرباء بنتيجة 95-75.



وسيواجه الميناء فريق التضامن بعد قليل.