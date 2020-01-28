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توقيتات جديدة لمباريات الغد في السلوي الممتاز

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2020-01-28 | 15:53

توقيتات جديدة لمباريات الغد في السلوي الممتاز

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اصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة، توقيتات جديدة لمباريات اياب دور "بلي اوف" الممتاز ليوم غدٍ الاربعاء.
وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه "تم تقديم مباريات يوم الغد، الساعة الثانية ظهرا: النفط × زاخو، الساعة الثالثة ظهراً: دهوك × نفط الجنوب".

يذكر أن مباريات الاياب، انطلقت اليوم، حيث اصبح الشرطة اول المتأهلين الى المربع الذهبي بتغلبه على الكهرباء بنتيجة 95-75.


وسيواجه الميناء فريق التضامن بعد قليل.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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