أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن انتشلت بقايا جثث أفراد الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في أفغانستان، مؤكدا عملية التدقيق بهوياتها.
وقال مسؤول في البنتاغون لرويترز، رفض الكشف عن هويته، إن الجيش بصدد تحديد هويات القتلى.
وكان البنتاغون، أكد أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" امس الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".
يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا الذي يقال إنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في منطقة غزني وسط أفغانستان.
وكان البنتاغون، أكد أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" امس الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".
يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا الذي يقال إنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في منطقة غزني وسط أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يعلن انتشال جثث قتلى حادثة تحطم الطائرة الأمريكية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.