أغلى إطلالة عربيّة على الاطلاق من نصيب 'الملكة'

أحلام بثوب ذهبي مستوحى من أناقة الفراعنة

وغنّت الفنانة الإماراتية في هذا الحفل لخمس ساعات، وظهرت فيه بخمس إطلالات قامت بتنسيقها خبيرة المظهر مايا التل. افتتحت أحلام حفلها بإطلالة باللون الأسود من توقيع المصمم زهير مراد، تألفت من ثوب من المخمل ترافق مع جناحين من الريش وقفازات عليها علامة العين المضادة للحسد. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات قُدّر ثمنها بحوالي 7ملايين دولار نظراً لترصيعها بحوالي 380 قيراطاً من الماس والأحجار الكريمة الفاخرة.

أحلام بثوب أصفر من توقيع زهير مراد

وتألّف طقم المجوهرات الذي ارتدته أحلام من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها وتمّ ترصيعها بالماس الأبيض والأصفر بالإضافة إلى أحجار الزمرد الكولومبي النادر. وهو حمل توقيع المصمم الأميركي ذي الأصول اللبنانيّة سامر حليمة.