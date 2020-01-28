مجلس الوزراء يوافق على تمليك امانة بغداد قطعة أرض لتوزيعها على شاغليها

وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بتمليك امانة بغداد قطعة الارض المرقمة (12/م 16 بزايز الفضيلية ) على وفق القرار رقم 581 لسنة 1981".

وأضاف أن "تمليك الأرض جاء لغرض توزيعها الى شاغليها منذ عام 1963 لغاية عام 2003 أصولياً".

