المنافذ تعلن ضبط سبع حاويات أدوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط سبع حاويات محملة أدوية بشرية مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على المعلومات الواردة الينا من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمه ام قصر تم فتح الحاويات عدد (7) وبعد التدقيق والتفتيش تبين وجود ادوية بشرية مخبأه خلف اواني منزلية معدة للتهريب ومخالفة لضوابط الاستيراد".
وأضاف البيان أنه "تم حجز المضبوطات وإجراء التحقيقات اللازمة في مديرية الجريمة المنظمة في محافظة البصرة".
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