مصرع واصابة اربعة اشخاص بحادث سير على طريق كوت - ذي قار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق كوت-ذي قار. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في مدينة الحي تمكنت من انتشال جثة شخص وإنقاذ ثلاثة آخرين إثر تصادم عجلة نوع بي واي دي مع عجلة نوع كراون بطة ، في حادث سير على الطريق العام كوت _ ذي قار".



وأضافت انه "تم نقل المصابين إلى المستشفى".



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