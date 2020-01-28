اتساع نطاق محاكمة شقيق أمير قطر بأمريكا

أكدت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، الثلاثاء، أنه تم تقديم طلب للمحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا لتوسيع نطاق محاكمة خالد بن حمد بن خليفة، شقيق أمير قطر، لتشمل ولاية ماساتشوستس.

وقالت كاستانيدا، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الهدف الرئيسي من اتساع نطاق المحاكمة، هو زيادة الضغط لصالح موكليها، بعد أن طالبت محكمة فلوريدا بحضور شقيق أمير قطر أمامها، أو ممثل عنه وهو ما يحدث بالفعل".

وأوضحت المحامية أنهم نجحوا في الحد من وجود شقيق الأمير في الولايات المتحدة، كما تم وضع أعماله وشركاته تحت ضغط كبير في حال عدم مثوله أمام المحاكمة.

وأشارت إلى أن "هناك مطالبات قانونية إضافية ومعلومات جديدة تم الحصول عليها، وسيتم طرحها في ولاية ماساتشوستس ضد خالد بن حمد".

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من جميع الأوراق القضائية والمرافعات القانونية التي قدمتها المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، والتي تتهم فيها شقيق أمير قطر بالتهرب هو ومحاميه وشركاته من تسلم دعوى قضائية تحمل شبهات جنائية ومخالفة للقانون.

وأكدت أن ما قام به شقيق أمير قطر سيكون له عقاب رادع طبقا للقانون الأمريكي، وأن الإمساك به مسألة وقت، وسوف تنجح الجهود القانونية الحالية في تحقيق عقاب رادع عليه.





Advertisements

ولفتت إلى أنه يتهرب في مكان غير معلوم، ولا أحد يعرف مكانه، موضحة أن السفارة القطرية لم ترد على مراسلات مكتبها، في وقت سابق، حول مكان وجود شقيق أمير قطر.

وأكدت ريبيكا أن المجني عليهم يحملون الجنسية الأمريكية، لذلك رفضت المحكمة طلب المتهم سحب القضية.

وحول تفاصيل القضية، قالت كاستانيدا إن الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر.

وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي خصت المحامية الأمريكية "العين الإخبارية" بنسخة منها، فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيبا لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول.

وأوضحت المحامية أن خالد بن حمد بن خليفة أجبره على العمل على مدار ٣٦ ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، مما اضطره إلى الهروب قفزا من ارتفاع ١٨ مترا.





ونوهت المحامية بأنه سيواجه اتهامات جنائية مختلفة من قبل سلطات التحقيق الفيدرالية الأمريكية.

وكانت محكمة أمريكية أمهلت خالد بن حمد بن خليفة شهرا حتى يتمكن من الرد رسمياً على الدعوى الموجهة إليه من المحكمة الفيدرالية، ما قد تؤثر بشدة على شركاته المتعددة واستثماراته في الولايات المتحدة ودول أخرى؛ حيث ستكون الأحكام القضائية القانونية للولايات المتحدة ملزمة.

كما أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى في فلوريدا أمرا قانونيا ضد شقيق أمير قطر بالمثول أمام المحكمة أو إصدارها حكما قضائيا لصالح اثنين من الموظفين السابقين، ماثيو بيتارد وماثيو الليندي.