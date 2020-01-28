محمد بن زايد ومبعوث ملك ماليزيا يبحثان تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، ومبعوث ملك ماليزيا سيف الدين بن عبدالله، وزير الخارجية الماليزي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبعوث ملك ماليزيا؛ حيث نقل الأخير رسالة شفهية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وماليزيا.

وأكد مبعوث ملك ماليزيا حرص حكومته على هذه العلاقات وتطلعها إلى تعميقها وتوطيدها في شتى المجالات.

من جهته، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبعوث ملك ماليزيا، مقدراً حرص السلطان عبدالله بالله شاه على العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية بأبوظبي، ومحمد مبارك فاضل المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.