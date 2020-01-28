فريد الديب لـ"العين الإخبارية": لا صحة لوفاة مبارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، شائعة وفاة الأخير بعد إجراء عملية جراحية.

وأكد الديب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن مبارك ما زال في المستشفى، التي أجرى فيها العملية الجراحية الأخيرة الشهر الجاري، منوها بأنه يتماثل للشفاء، "وهو الآن أحسن وبخير الحمد لله".

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، قد قال إن حالة والده الصحية مستقرة عقب إجراء عملية جراحية، الخميس الماضي.

وقال علاء مبارك، في تغريدة له آنذاك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "أجرى والدي، مساء أمس، عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".