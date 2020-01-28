تركيا: سنرد على أي هجوم للحكومة السورية على مواقع المراقبة في إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دبابات تركية على الحدود مع سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إنها سترد "بأقوى وسيلة وبلا تردد" على أي هجوم‭‭ ‬‬تشنه قوات الحكومة السورية على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

يأتي ذلك بعد أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام داعمة للحكومة السورية إن قوات الجيش السوري دخلت معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب اليوم في انتصار كبير للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.