تركيا ترحل 4 "إرهابيين" فرنسيين إلى بلادهم

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صورة أرشيفية أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء ترحيل أربعة "إرهابيين" يحملون الجنسية الفرنسية. ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة أن "عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم ما زالت مستمرة". Advertisements وكانت السلطات التركية أعلنت في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بدء ترحيل "الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم"، وقالت إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى". ووفقا لبيانات سابقة للأناضول، فإن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل.

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