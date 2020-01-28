شي جينبينغ: الصين تخوض معركة خطيرة ضد فيروس "شيطان"

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الرئيس الصيني شي جينبينغ صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي وصفه بأنه "شيطان" وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض. وقال شي في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية "الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ". وأضاف "لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء".

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