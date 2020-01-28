نتنياهو يزور موسكو غداً لإطلاع بوتين على تفاصيل صفقة القرن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف مسؤول في دولة الإحتلال الإسرائيلي, اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو الموجود حاليا في واشنطن من أجل الكشف عن خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، سيتوجه إلى موسكو، غدا الأربعاء؛ لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفاصيل الخطة.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن نتنياهو ربما يأمل في أن يعيد إلى إسرائيل نعمة يساكر، وهي إسرائيلية أمريكية مسجونة في روسيا؛ بعد إدانتها في قضية مخدرات، في حين تقول الحكومة الإسرائيلية، إن الحكم الذي تلقته يساكر بالغ القسوة.

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وتأتي هذه الأنباء، بعد أن أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الروسي بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يتغير، وأن روسيا تؤيد حل الدولتين.

وقال بوجدانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، معلقا على مبادرة الرئيس الأمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" - "علينا أن ننتظر إعلان تفاصيل الصفقة ونحن مع حل الدولتين، كما أن الموقف الروسي بشأن هذه القضية لم يتغير".

وأضاف بوجدانوف "نحن دائما ندعو للحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين فهم أصحاب القرار".