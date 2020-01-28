الغدر_الاردوغاني يعود من جديد في الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على النكث بعهوده والغدر بمن يعاهدهم وهو ما تكرر في الحديد من الأزمات التي كانت تركيا أحد أطرفها .



وفي الشأن الليبي، تعهد أردوغان بالتوقف عن إرسال مرتزقته إلى ليبيا وذلك خلال المؤتمر الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين قبل أسبوعين بشأن الأزمة الليبية .

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وبهذا الشأن، أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "الغدر الاردوغاني" لإستعراض غدر أردوغان بشركاءه الدوليين بشأن الأزمة في ليبيا .

وحظي الهاشتاج الذي وصل إلى قائمة تريند، بتفاعل عشرات المغردين والنشطاء، الذين تطرقوا إلى غدر اردوغان، وفضحوا إستمراره في إرسال المرتزقة والجنود إلى ليبيا لإجهاض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجيش الوطني وميليشيا حكومة السراج .

وأجمع المغردون على أن أردوغان الذي وصفوه بـ"المجرم" كسر الهدنة وقام جنود أتراك إلى مصراته وسهل تهريب الدواعش من سجون سوريا ونقلهم إلى ليبيا .

وفي تعليقهم على الهاشتاج، أكد المغردون الليبيون دعمهم لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ورفضهم لأي تدخل خارجي وخاصة من تركيا .. لافتين إلى أن ليبيا ستكون مقبرة لكل المرتزقة والجنود الذين يرسلهم أردوغان لدعم حكومة السراج .