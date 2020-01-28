شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي يرفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، رفضه التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مشيراً إلى "مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية".

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وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن مجلس الوزراء "شدد على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري".

وتطرق المجلس، طبقاً لوزير الإعلام السعودي، إلى ما عبّرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق النفطية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق النفط.