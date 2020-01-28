"الصحة العالمية" : لا إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" فى أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

قال كريستيان لودمير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد مبلغ عنها بدول القارة الأفريقية، مؤكدا أنه برغم ذلك يجب أن تتخذ كافة الدول الاحتياطات الكافية والاستعدادات من مراقبة وتأهب ورصد على مستوى العالم، ونوه لودمير، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، فى جنيف، "ردا على سؤال حول استعدادات بعض الدول لإجلاء رعاياها من إقليم ووهان الصينى الذى انتشر فيه الفيروس"، بأن المنظمة الدولية لم تتخذ بعد قرارا بشأن موضوع الإجلاء حتى تحصل على مزيد من المعلومات عن هوية الفيروس وطرق انتشاره والإصابة به، لافتا إلى أن المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تيدروس أدهانوم، الذى توجه إلى الصين، يبحث مع المسئولين الصينيين الأوضاع هناك و مدى خطورة الفيروس وانتشاره. وأكد لودمير، أن عدد حالات الوفيات مقارنة مع الأعداد المصابة بالفيروس مازالت منخفضة، منوها بأنه حتى الآن معظم من يعانون من الإصابة بالفيروس إما لديهم ظروف صحية خاصة أو من كبار السن. وفى سياق متصل، أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، نقلها 9 سياح صينيين ومواطنين تركيين، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس "كورونا". يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد، قتل قرابة 106 شخصا فى الصين، مع إصابة أكثر من 4515 شخص، فيما أكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبًا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرًا. يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين أمس الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفى شخص فى العالم وأدى لوفاة 106 شخصا فى الصين. وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها. وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003. فيما أعلنت الصين، أمس الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية فى جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأى شكل من الأشكال.

